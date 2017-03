puzza tutto

Appartieni alla parte psiconautica dell'umanità?Non hai fatto il liceo classico ma... è "un po'..."?Ti riconosci nell'Altro (Anche) quando l'urto dell'anima con la Materia ti svelail costrutto?//Collezioni imbuti?Tidi ragù della Nonna?Piuttosto di lavorare in un laboratorio biologico vai a fare il corriere Bartolini?Temi le ghiandole?Glare Of The Sun è un bellissimo esempio di giardinetto (giochi) urbano... di notte!Culmina a metà pomeriggio, quando, la maggior parte dell'esistente è incarnata nel capriccio.L'arroganza di saper sovrapporre i bisogni espressivi dell'Urbs al perimetro imperialista che aleggia in ogni mente bacata è più o meno densa del Velo di Maya? più o meno sarcastica delle supercazzole "di" Monicelli?Con Soil si rischia di imboccare di nuovo e per semprela peggior strada della grecità, la peggior strada dell'involuzione. la peggior strada della scienza dei fringuelli, la peggior strada delle catene rotanti al parco zingarila peggior strada pellegrinaLe rogne del talento sprecato sono oggetti di cui ogni persona vorrebbe sbarazzarsi.(?)Stra-ringraziamo i Gots per non darci tregua a riguardo!Tutte le strade portano aRoma ma alcune sono più marce di altre.