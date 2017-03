Il vero valore aggiunto del progettoè la voce di. Punto. Questo cantante scozzese è in giro dal lontano 1978, e a sentirlo non si direbbe, tanto suona potente e presente la sua ugola.Sì, è vero, le composizioni diin fin dei conti ricalcano pedissequamente le orme dei vari(e in certi frangenti pure), ma bisogna riconoscere ail merito di averci creduto abbastanza da produrre un discreto album di hard rock melodico per onnivori del genere.Apre le danze la solare (e ruffiana quanto basta), dove il nostro si diverte a tributare la vocalità del sommo. Il groove dianticipa la più pop e mainstream, comunque riuscita.ha un ritornello molto simile a quello didi un sopraccitato rocker canadese, e(la lacrimuccia scappa già dopo i primi venti secondi) non può non rimandare al medesimo cantautore.è un episodio grintoso, che mostra il lato più scanzonato di, mentre la successivaaggiunge qualche lievissima (e non necessaria) sfumatura elettronica. La titletrack e“puzzano” di Serpente Bianco lontano un chilometro (la seconda è un mezzo plagio di, pure nel titolo), contrastando con la più moderna (o meno nostalgica, fate voi)è probabilmente l’anello debole del full-length (un filler insipido con le tastiere in evidenza vicino ai Rainbow degli Anni Ottanta) e prelude alla conclusiva e blueseggiante, dal refrain curioso ed elaborato nell’arrangiamento.C’è chi non è fatto per essere originale a tutti i costi. E a volte può anche andare bene così…