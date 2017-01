Il gruppo simbolo del Rock "made in Switzerland", sono un'istituzione locale e con questo "" festeggiano il 25° di onorata carriera, nella quale davvero pochi sono stati i momenti deboli e molti gli highlights ( "Lips Service", "Need To Believe" solo per citarne alcuni ) e che anche dopo la tragica scomparsa di Steve Lee si sono rimessi in gioco assoldando l'ottimo Nic Maeder alle vocals e sfornando due ottimi lavori quali "Firebirth" e "Bang!"Questa ultima fatica discografica è un lavoro in agrodolce, con luci ed ombre e vi spiego il motivo.Ferma restando la classe e le capacità musicali del gruppo che non si discutono, quello che rende un po' deboluccio questo "" è la presenza di troppe pop-ballads stile Bon Jovi delle quali solo due ( ", "") veramente valide ed una contrapposizione fra un ipotetico side A (se ci fosse ancora il vecchio vinile) monotono, privo di spunti interessanti ad esclusione della rocciosa "" e del primo, pompatissimo singolo estratto "" che si contrappone invece ad una side B molto più energica, rockeggiante, tirata, nella quale abbiamo ottime songs quali "" che ricorda "Bang" con il suo ritmo incalzante, "" il pezzo più heavy dell'album dall'ottimo riff e dalla linea di basso martellante, "" di Purpelliana memoria e la conclusiva "" dal riffama bluesy-hard rock.Nic Maeder si riconferma ottimo vocalist, il suo timbro vocale è un mix fra David Coverdale e Chris Cornell e sicuramente è suo il merito della seconda giovinezza del gruppo elvetico nonostante molti fans della vecchia guardia non lo accettino ancora. "" non è un brutto album, ci mancherebbe, tuttavia da fan storico del gruppo mi sarei aspettato per celebrare il 25° Anniversario un album più omogeneo, scoppiettante, lineare; ma forse sono le mie aspettative ad essere state troppo alte ...