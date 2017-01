Sono fermamente convinto che il mondo della musica attuale avrebbe bisogno di un numero maggiore di artisti come i“Gente” profondamente innamorata del, del, dele dele che ha la cultura e la “freschezza” per mescolarli vorticosamente senza preoccuparsi di questioni di “genere” o di “appartenenza”.Certo, poi, ci vogliono anche la tecnica adeguata e un notevole talento nello scrivere “belle canzoni”, alchimie musicali capaci di coniugare stili e suggestioni, agevolmente “fruibili” senza apparire stucchevoli, eccessivamente derivative o semplicemente anonime.” è la testimonianza lampante di un gruppo eclettico, maggiormente maturo e “libero” rispetto al pur parecchio interessante debutto “”, formato da ragazzi preparati e sagaci, attenti alla “storia” delma non per questo refrattari alle sue evoluzioni recenti.Una“moderna” o, per meglio dire, una formazione vitale che non si accontenta di riprodurre formule ampiamente collaudate e cerca, centrando spesso l’encomiabile risultato, di fornire una propria “versione dei fatti” sfruttando con disinvoltura un’ampia gamma di soluzioni espressive.Nel programma troverete richiami a Led Zeppelin, Incubus, Deep Purple, Royal Blood, The Black Keys, Maroon 5 e Wolfmother, e tuttavia non avrete mai la sensazione di trovarvi di fronte a qualcosa di palesemente “già sentito”, allo stesso modo in cui anche nei frangenti più “commerciali” il disco si mantiene nell’ambito di un’orecchiabilità “intelligente”, sfuggendo alla banalità imperante di troppe sedicentidella scena contemporanea.Difficile trovare un episodio debole o poco ispirato … dalle vibranti scansionidi “” alle scoriedi “” e della guizzante “” (piacerà ai fans di The Strokes e Jet), passando per le vaporosità altamente infettive di “” e approdando a un’incalzante “”, al tempo stesso adescante ed energizzante, tutto il secondo lavoro deiillumina i sensi di cospicua soddisfazioneSenza smentire quanto appena affermato, consiglio in ogni caso all’astante di soffermarsi in particolare su “”, un’emozionante ballata malinconica (in cui l’ottimofa fruttare al meglio le fascinose sfumaturedella sua voce), sulle progressioni soniche e sulla melodia irresistibile di “”, sulle sognanti pastosità di “” (che omaggia il Giappone combinando qualcosa dei Kiss con il migliore!) e sulle raffinate pulsazioni anthemiche di "”, materiale che riferisce in maniera davvero inequivocabile delle qualità non comuni del trio torinese.Cosa si può chiedere di più a un gruppo“emergente” attivo nella dilagante stagflazione del terzo millennio? Forse solo una copertina un po’ meno “essenziale”, magari …