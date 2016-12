1 Ottobre 2016. Aldi Padova si consuma un “piccolo” evento: la prima edizione di, mini-festival organizzato da, in collaborazione con. Sul palco del locale veneto si esibiscono i(nell'unica data su suolo italico del loroeuropeo a supporto dell’ultimo album ""), una delle poche formazioni veramente carismatiche del settore e tre delle principali eccellenze italiche in fatto dimelodico, ovveroA supporto di quella serata (e a mitigare almeno un po’ il rammarico di quelli che, come il sottoscritto, se la sono persa …) arriva “” un dischetto che non esito a definire una “chicca” per tutti gli estimatori del genere, normalmente piuttosto “sensibili” a operazioni di questo tipo.Una raccolta di brani inediti e versioni rivisitate che non può proprio mancare, in particolare, nelle collezioni a ogni appassionato deltricolore, sempre più competitivo e preparato.Tra le molte(come dicono a…) di cui è disseminato il programma, merita ovviamente una segnalazione speciale il titolo guida “”, sia per il suo euforizzante slancioe sia perché, in barba a tutte le invidie e alla superbia che “storicamente” caratterizzano la scena nostrana, è stato in grado di radunare in cinque minuti di musica alcuni dei migliori interpreti “melodici” del, impegnati a dimostrare che con l’intelligenza e il talento si possono superare gelosie e rivalità e divertirsi nel contribuire a un progetto comune dal considerevole valore artistico.Un’iniziativa i cui meriti vanno assegnati innanzi tutto al vulcanico(Shining Line, Charming Grace, Lionville, Room Experience, Raintimes) promotore edi un collettivo non a caso denominatoe capace di riunire sotto un unico tetto (nello specifico quello degli studi di registrazione della!)(ma la lista è in realtà ben più corposa …), riuscendo a realizzare un’autentica impresa attraverso la forza inarrestabile della passione e della voglia di suonare assieme.Nella speranza che non si tratti di un episodio isolato ed estemporaneo, procedendo nell’ascolto non si può prescindere dalla menzione di una “” dei Vega, emozionante anche “a spine staccate”, di una “” dei Laneslide, che mi ha indotto a rispolverare il loro splendido “”, di un’intrigante “”, interpretata con il consueto trasporto dall’ottimoe innervata dalla chitarra solista die di una brillante “” (ispirata a “”, nuovo capitolo della saga fantascientifica creata dallo scrittore britannico) dei Charming Grace, assolutamente degna del loro gioiellino omonimo del 2013.Impossibile, poi, non esprimere ammirazione per la riedizione (trovate l’originale nel favoloso “”) della” dei Danger Zone, per “”, un brano dall’enorme impatto emotivo firmato dagli straordinari Soul Seller, per la bella “”, che in questa trascrizione elettroacustica enfatizza le grandi doti vocali di, e per le cromature enfatiche concesse dagli Alchemy alla loro “”.Mentre aspettiamo con ansia la seconda edizione della manifestazione che l’ha istigata,“” è un bel modo d’ingannare il tempo, gioendo per un’ulteriore testimonianza di come l’intero movimento melodico italiano rappresenti ormai una competente e professionale realtà internazionale.Cari amici inglesi, americani, tedeschi e scandinavi, provate ora a prenderci in giro, se ne avete il coraggio …