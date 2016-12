Di fronte ad un album come(inferno in lingua madre), quarto lavoro per gli ucraini, c'è davvero poco da perdersi in chiacchiere o inutili orpelli.Questo è puro, fottuto Black Metal.Nella sua essenza originale.Scordate, dunque, innovazione, modernità o, cosa peggiore di tutte, plastica.Qui, invece, abbiamo una sorta di tributo ai maestri norvegesi e soprattutto finlandesi del genere: glacialità, oscurità, registrazione Lo-fi efficacissima, voce vomitata dall'inferno, velocità assassine ma anche intelligenti rallentamenti e spiazzanti partiture doom.Tutto, in questo album, è morte.Il songwriting degli ucraini, pur nella sua semplicità, è tutt'altro che banale ed anzi, molte idee e molti brani, non avrebbero sfigurato sugli album storici dei Satanic Warmaster, gruppo al quale ipossono essere maggiormente accostati, soprattutto per via di una sottile vena melodica ed epica che attraversa la loro musica rendendola, di fatto, ancora più inquietante () di quanto ancora non sia e distanziandola, in meglio, dalle uscite "simili" che potrete trovare in giro.Il vero black metal, quello old style, vive, dunque, tra i solchi virtuali di, si nutre delle sue atmosfere gelide, dei suoi ritmi satanici, ottimamente scanditi dal preparatissimo batterista, della voce gracchiante del leader, i cui riff di chitarra trasudano odio puro ad ogni nota, e del nero assoluto che toglie ogni speranza alla luce.Questa non è solo musica.Non lo è mai stata in verità.Essa è emanazione del maligno e isono qui a ricordarcelo con tutto il loro sdegno.Se non riuscite a capire un album come, non amate il Black Metal.Punto.