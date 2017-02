Cosa bolle in pentola frae gliSull'account Instagram diè apparsa una foto (poi rimossa) che lo ritrae assieme al leader deie ain uno studio di registrazione.Per quanto è dato sapere, ipasseranno il 2017 a lavorare al nuovo album e da tempo pare che Grohl stia anche lavorando su un prossimo progetto solista.La band di Homme, i, invece è al lavoro per produrre un nuovo album e Grohl ha spesso collaborato con loro ( i due, ad esempio, hanno suonato insieme nei), staremo a vedere per eventuali sviluppi.