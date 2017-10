Avevamo lasciato icon quell'insipido terzo disco, quell'fatto uscire quasi svogliatamente, quasi per sfruttare il momento ancora propizio della band ma che già mal celava i malumori interni. Difficile che le (super) star vadano d'accordo ed ecco che l'assepoco dopo si rompe. Nel frattempo l'iperattività dilo porta a far uscire un gran bel disco solista, mentregalleggia nella mediocrità come gli succede da dopo. Che fare? Ci sono conti da pagare, ville da comprare ed alla finecede alle lusinghe die decide di richiamare(che ha passato il suo tempo sfondandosi di Big Mac) e(divenuto ormai molesto nel guardare i cantieri stradali nel vicinato) e mettere insieme di nuovo la band.Ora, però, riponiamo il lato goliardico e cialtrone di questo inizio rece (almeno per un attimo) perché con il nuovonon si scherza un cazzo. Chiaro, da questo disco non c'è da pretendere ricerca o innovazione (quel tipo di creatività, a volte, viene usata per le uscite soliste) ma se avete voglia di sano rock 'n' roll, di passare 45 minuti ad ascoltare musica di classe battendo il piede, beh, credo che non ci si possa lamentare. "BCC IV" riesce nell'impresa di bilanciare la tracotanza tirannica di, le pulsazioni della sezione ritmica e l'estro canoro del sempregiovane. Merito di una discussione fatta al momento di riformare la band, merito (per una volta, incredibilmente) della produzione diche fa uscire un suono rotondo, che abbraccia tutti gli strumenti i quali invadono la stanza in modo composto ma incisivo. Le canzoni sono varie e mai troppo ruvide, anzi, c'è spazio per il sentimento e la classe di unao ancora del pianoforte didovesale in cattedra a fianco di un composto, c'è il bel rock tinto di blues del singolo, c'è l'hard della bellissima, c'è il tempo marziale contrapposto al ritornello delicato di, c'è... una voglia di mettere la melodia e il groove prima delle scariche elettriche e dell'energia.Come sempre siamo tra Zeppelin e Purple, senza raggiungere le vette dei maestri i BCC proseguono nella loro opera di diffusionee di un rock 'n' roll maturo, di classe, mai banale o stereotipato. Fare questo tipo di musica in modo convincente dopo più di mezzo secolo che è stata inventata, non è roba per tutti. So che i detrattori grideranno allo scandalo e tacceranno i BCC di essere una macchina da soldi sterile e ripetitiva ma... lasciateceli godere.