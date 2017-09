Merce rara e preziosa sono iin cui si capisce che si sta ascoltando una performance reale e non “farlocca” come spesso capita - il che si traduce ina tutti gli effetti con delle urla appiccicate sopra.fanno parlare di sé da qualche anno a questa parte per la continuità e per la qualità di una proposta - seppur non originalissima - ben confezionata e indubbiamente più solida di tante altre. Tre album in tre anni meritano quindi una celebrazione, nello specifico un CD/DVD registrato presso il Teatro Sociale di Alba e incentrato sull’ultimo lavoro, eseguito (quasi) nella sua interezza.Tra episodi più derivativi (non possono non ricordare i Nightwish, così comesembra uscita da un disco degli Epica) e tracce maggiormente rappresentative dello stile della band (o la stessa- in lingua madre) a brillare sono i musicisti, in particolare il nuovo arrivato- perfettamente integrato nel combo - e l’instancabile(che milita anche nei Virtual Symmetry e nei Light & Shade). Cori - anche di voci bianche - e quartetto d’archi sostengono a dovere la brava “first lady”, il cui unico neo, a mio avviso, sta nelle presentazioni in doppia lingua. In coda vengono piazzati i brani più immediati (), scelta tutto sommato azzeccata considerando il peso specifico della scaletta. Il commiato è lasciato alle sfumature prog di, prima di unsuperfluo - almeno per il CD, dato che il DVD non abbiamo avuto modo di visionarlo.Festeggiate gente, festeggiate…