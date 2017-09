The record shows I took the blows

And did it my way



L'inossidabileha deciso di chiudere la porta a parte del suo passato, ad un periodo importante come quello trascorso con gli Accept, apponendovi i sigilli con il tour "Back to the Roots", che lo scorso dicembre lo aveva portato anche in Italia.Per battere il ferro quando era ancora caldo, qualche mese era stato rilasciato un live album, inciso in occasione della serata a Kaminwerk, disponibile però solo in versione audio, e stampato su doppio CD e triplo LP.A questo punto per offrire ai suoi fans (che annoverano anche il sottoscritto) e dare altri due colpi al ferro ancora tiepido, esce un nuovo disco dal vivo, registrato sul finire del 2016 in quel di Brno: "", disponibile in DVD/2CD, BluRay/2CD e un triplo vinile in due colori differenti.Se per l'aspetto musicale vale quanto affermato nella recensione del precedente "Live – Back to the Roots", il giudizio sulla componente visiva è rimandato, dato che per il momento è stata sottoposta alla nostra attenzione la sola versione audio, ma da quello che ho potuto vedere nelle varie clip promozionali pubblicate in rete, anche questo aspetto sembrerebbe all'altezza degli standard cui ci ha abituati, frontman sempre trascinante e mai domo, sempre ben sorretto dal suoi compagni di viaggio, l'ormai storicoal basso, il figlioalla batteria, e i più recenti innesti, il chitarristiA parte qualche dubbio sull'opportunità commerciale di queste uscite così ravvicinate e simili tra loro, che comportano una eccessiva sovraesposizione, anche "" è promosso senza remore. Come altro considerare, infatti, una scaletta colma di classici degli Accept interpretati dal loro vocalist originale?Da segnale infine, che rispetto alla versione precedente si aggiunge, come bonus track, una cover di "", uno dei più grandi successi di Frank Sinatra.