Cari amanti del, interrompete momentaneamente i febbrili preparativi per le agognate vacanze estive e organizzatevi per distrarre alcuni dei fondi a esse riservati destinandoli ad assecondare le vostre passioni musicali.L’albo d’esordio deimerita assolutamente di far parte delle vostre preziose collezioni discografiche, soprattutto se siete estimatori del cantato in italiano e non disdegnate moderate “metallizzazioni” del nobile suono che tanto vi fa fremere.” è un’opera brillante, creativa e non astrusa, intelligente e poetica, in cui parole e suoni s’incastonano perfettamente senza forzature o artificiosità, raggiungendo il cuore e i muscoli dell’ascoltatore un attimo prima di arrivare a stimolare anche il suo cervello, per un coinvolgimento emotivo pieno e copioso.Un risultato a cui i veronesi approdano mescolando intelligenza, cultura e buongusto in un calderone in cui si possono scorgere le figure di svariati potenziali numi tutelari (PFM, Banco Del Mutuo Soccorso, Pain of Salvation, Rush, Uriah Heep, Camel, Dream Theater, …), il cui insegnamento è esaltato da un percorso espressivo ricco di temperamento, ben lontano dalle facili suggestioni mutuate dalla “storia” del genere o dalle “mode” più recenti che vorrebbero il “centro dell’universo”ubicatopiù a nord del nostro adoratoI quattro musicisti veneti, guidati dalle radiose tastiere e dalla voce comunicativa di, propongono una quarantina di minuti di pura delizia sonora, avviata dall’intensitàdi “”, perfetta per spalancare le porte al”, dove l’equilibrio tra i vari elementi raggiunge il suo apice designando il brano come il momento più “alto” dell’intera raccolta.Importanti scosse sensoriali arrivano, tuttavia, pure dalle pulsazioni e dal testo sagace di “”, mentre tocca a “” aumentare il coefficientedi un tracciato stilistico che nellastrumentale di “” vede l’ulteriore aggiunta di un’enfasi in grado di lambire atmosfere care ai formidabili Savatage.Con la splendida “” il clima, pur mantenendo il giusto “graffio”, si fa maggiormente rarefatto e raffinato, e c’è ancora spazio per un episodio di“evoluto” del calibro di “”, suggello finale di un debutto certamente molto ispirato, coinvolgente e maturo.Grazie al proverbiale “fiuto” dell’possiamo dunque contare su una nuova, importante, “promessa” italiana del settore, con un grande presente artistico e un futuro tutto da “scrivere” … non rimane che contribuire all’operazione tramite un adeguato sostegno.