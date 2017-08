Così il nostro Ermo concludeva la sua recensione ( qui ) di, terzo e penultimo lavoro dei canadesiEbbene ci aveva visto lungo il "ragazzo" dimostrando ottimo fiuto...Con questo, edito ancora da, quarto album in appena 10 anni di carrierae compagni sono finalmente usciti dal limbo delle band di cui si dice (come a scuola): "potrebbe ma non si applica abbastanza", per sedere a pieno titolo al tavolo delle band da tenere in seria considerazione.I motivi sono molteplici a partire dall'aver (dopo l'ennesimo stravolgimento di lineup) trovato in(chitarra) e(basso) due elementi non solamente validi ma soprattutto in grado di aggiungere potenza e soluzioni personali al sound della band, alla decisione finalmente di smettere di tenere il piede in due staffe.Questa a mio parere è la vera svolta vincente della band: l'avere abbandonato panni che non sentivano loro ed interpretavano quasi a forza. Parlo degli inserti death nel loro suono e nelle harsh vocals ficcate qua e là nel precedenti album che, lungi dall'aggiungere qualcosa all'insieme, risultavano fuori luogo nella proposta degliQuestoinvece, a partire dal magnifico artwork di- suona pienamente power metal in ogni sua nota e coro.Si inizia dall'opener, nei cui riffs rimbombano i primi Helloween impreziositi da cori potenti ed evocativi e sebbene si superino i 7 minuti di durata la canzone scorre senza annoiare mostrando il talento di ogni singolo componente della band.I cori anthemici delle successivemettono ancora più in evidenza la grande esecuzione e padronanza del drumming diaiutato dache dispiega con il suo basso potenza e precisione, i riffs relativamente "catchy" ma fortemente coinvolgenti della coppianonchè l'impatto emotivo della voce davvero esplosiva die la magnifica(impossibile resistere al suo fantastico refrain) chiudono al meglio la prima parte del disco. Durante gli ascolti confesso di aver pensato che se anche le successive 5 canzoni si fossero mantenute su simili livelli questa release avrebbe polverizzato moltissime uscite ben più celebrate.Purtroppoe la seguentesegnano una netta caduta di tensione nell'album, mid tempo orecchiabili e nulla più con cori di facile presa ma non certo dello stesso spessore dei primi brani.La successivainvece -nonostante parta come una power ballad- si rivela di tutt'altra pasta mostrando strutture complesse e sottotrame melodiche che si intrecciano a ripetizione, richiamandosi più volte durante gli oltre 6 minuti di durata. Peccato per il ritornello abbastanza banale ma nel complesso una decisa impennata., la penultima traccia, è invece il tipico brano che spaccherà e diverrà un must in sede live (faccio anch'io una specie di profezia): ha un discreto tiro, una parte ritmica rocciosa ma non esasperata ed un ritornello assolutamente ammiccante e coinvolgente che sembra fatto apposta per far volare le voci alte verso il cielo.Il piatto forte arriva in chiusura di album: la palma di best song va infatti alla title trackche sigilla il disco.Con i suoi 8 minuti di durata permette ad ogni componente del gruppo di apportare qualcosa di personale al servizio però di un insieme coerente di trovate: si parte con un arpeggio di chitarra seguito da una parte acustica che esalta la voce pulita e potente della, ma proprio quando sembra di trovarsi al cospetto di un filler conclusivo, ecco partire un bridge potente ed un meraviglioso refrain che porta senza esitazioni ad uno "scapocciamento" protratto durante il magnifico solo centrale via via verso il fading finale.Sono decisamente cresciuti gli, e con loro crescerà anche il numero dei fans se i molti metal heads che ancora storcono il naso di fronte alle frontwoman avranno la coerenza di ascoltarli prima di esprimere un giudizio!- "":