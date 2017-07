Nemmeno due mesi dopo l'uscita del nuovo lavoro degli(che vede in formazione ", ex drummer dei Manilla) ecco che il quasi sessantennetorna a farsi sentire con i suoidando un seguito al magniloquente "The Blessed Curse" (disco del 2015) e confermando la seconda giovinezza di questa band che, dal 2001 in poi, è tornata a sfornare dischi con regolarità.Eh, i, band tanto ignorata quanto preziosa. Non riesco davvero a capacitarmi di come possa passare inosservato un gruppo che ha contribuito ad inventare un genere (l'epic metal, per i kryptoniani) e perseverato nel portare in giro la loro musica pura per oltre quarant'anni. Tutti gli dobbiamo qualcosa. Lacrime a parte, il nuovo "" prosegue sulla scia del suo predecessore senza prestarsi a chissà quali rivoluzioni (e meno male!) portando in dote un lotto di canzoni che più classiche non si può, dalla durata abbastanza elevata (siamo quasi sempre oltre i cinque minuti) e dal feeling difficilmente riscontrabile in altre band. Sí perché anche grazie ad una produzione naturale, rotonda, sporca il giusto, si riescono a sentire distintamente tutti gli strumenti e l'armonia che da essa deriva. C'è una coesione esemplare tra il cantato di(ormai ci sarete abituati, spero), la bellissima batteria di, il basso pulsante sul fondo die la magica chitarra deisi prende anche il microfono in alcuni casi, tipo nella stupenda, e subito scatta il fomento per uno dei pezzi più potenti del lotto, degna di apparire nella tracklist di un "" o di un "" con la sua potenza trascinante. Per lo più abbiamo a che fare con brani molto atmosferici, che legano testo e musica, che spesso partono in punta di piedi, quasi rarefatti, con una voce sussurrata, chitarre arpeggiate, poi piano piano prendono forma, mettendo muscoli dove servono ma rimanendo sempre fascinose e malinconiche il giusto. Tra gli esempi migliori di questo modo di comporre abbiamo sicuramente, brani che se non vi emozionano... boh, vi meritate le Butcher Babies. In generale "" è un disco vintage, vero, che gracchia e con gli schiocchi del vinile (sì, anche negli mp3), più "tranquillo" ed atmosferico del suo predecessore, che si presenta quasi come una lunga jam session. Pochi i momenti aggressivi in cui parte la doppia cassa e le valvole si saturano, tanti i momenti emozionanti in cui le canzoni ti toccano. Ecco, a volte gli assoli stridenti e le linee di chitarra vengono tirate un pochino per le lunghe, oltre il dovuto, ma ci sta che questa "gentaglia" si esprima come più gli aggrada, senza guardare in faccia a nessuno. Dopo quarant'anni se lo possono permettere. Avrete notato che ho parlato del disco senza entrare troppo nel dettaglio, senza fare un track by track, sottolineando solo alcune cose (pregi e difetti) ed evitando di paragonarlo alla produzione precedente, questo perché ritengo che non abbia nessun senso confrontare "" con "" o con "" ad esempio (mamma che disco...). Inon hanno MAI fatto un brutto disco (ok, qualcuno non gli è riuscito benissimo come "" o ""), il loro suono è sporco, semplice, epico e potente. Prendere o lasciare. Se lasciate, peggio per voi.