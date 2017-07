Glidi Madrid sono una vera, graditissima, sorpresa.Attivi dal 2008, autori di altri duee di un, gli iberici dimostrano che si può suonaresenza scimmiottare i monumenti del genere, spesso, tra l’altro, ultimamente “costretti” ad autocitarsi senza la benché minima remora.” è un disco che probabilmente non cambierà le sorti della musicae le sue imperscrutabili gerarchie, e tuttavia sorprende per magnetismo espressivo e freschezza, impregnato com’è di “forza bruta” mediata nella melodia, ostentando una grande meticolosità nel dosaggio dei “colpi”, ficcanti senza risultare mai il risultato di una rabbia cieca e sconclusionata.Una lezione imparata verosimilmente da maestri quali (primi) Anthrax, Flotsam and Jetsam e Heathen e trasfigurata dalla cultura di unache non dimentica altresì i campioni delamericano (Judas Priest, Metal Church, ...).I fraseggi compressi, gli assoli taglienti e le orge ritmiche finiscono così stemperati in un’immediatezza piuttosto spiccata, frutto della notevole competenza di musicisti tecnicamente preparati e dotati di buongusto e intelligenza.In tale contesto il cantato cristallino dirischia di diventare l’ago della bilancia nelle valutazioni degli appassionati … personalmente ritengo la sua timbrica vocale, pur priva di estensioni vertiginose, naturalmente comunicativa e capace di fornire la giusta energia catalizzatrice a composizioni davvero riuscite e coinvolgenti.” mette subito in chiaro le intenzioni dei nostri … potente cavalcata ritmica,serrati e ritornello a “presa rapida” la rendono l’efficace(dopo l’”) di un programma che prosegue con analoga intensità nell’impatto istantaneo di “” e nelle cromaturedi “”, un episodio didi notevole suggestione.Le elaborazioni soniche della cangiante “” rievocano addirittura qualcosa degli Annihilator, “” spara bordate diAnthrax-(con un pizzico di Death Angel, pure ...) colpendo dritto nel segno, mentre “” inocula nuovamente dosi significative di puronelle fibre del pezzo.Si continua con la potente “” (gratificata da un tocco teutonico nei cori) e con l’avvincente e nervosa linea armonica di “” (ottima la prova strumentale del gruppo al gran completo), per poi porre fine alle ostilità attraverso imelodrammatici inseriti nella nerboruta “”, a ulteriore testimonianza di una padronanza della materia certamente non banale.Glihanno sfornato un album ben sopra la media, sufficientemente articolato e molto incisivo … complimenti sinceri allaper averli scovati in una scena, quella spagnola, piuttosto ricca di talento e non sempre adeguatamente valorizzata.