. Esce “” dei Warrior, un autentico “classico di culto” del panorama, forte dei successi cone di unper la colonna sonora di “”, sotto la singolare denominazione collettiva Atomic Playboys (ispirata a un discorso del Vice Ammiraglio, coordinatore dei test nucleari effettuati sull'atollo di...) sforna un disco omonimo di enorme efficacia, un esempio di“futuristico” al tempo stesso commerciale e progredito.Comune denominatore delle due diversamente appaganti situazioni artistiche è la stentorea voce die se oggi nel 2017 ritroviamo ilamericano in una nuova avventura siglatacon evidenti richiami ai, tra l’altro …) appare chiaro quante aspettative si possano annidare nei sentimenti degli estimatori dei suoi suddetti precedenti artistici.E allora diciamo subito che “” non è un “capolavoro” e che difficilmente troverà un posto di riguardo negli annali della musica, mentre possiamo tranquillamente annoverarlo tra le opere di apprezzabile valore, egregiamente eseguite e composte, sebbene non particolarmente sorprendenti nei contenuti.Prodotto con la consueta perizia dal celebre, il disco si offre al giudizio del pubblico fornito di una sufficiente dose d’eclettismo stilistico, che si concretizza in una forma dipiuttosto godibile, capace di spaziare con estrema disinvoltura dalle melodie adescanti dellae di “” alle atmosfere “epiche” di “” e “”, tentando, così, e con discreti risultati, di compiacere in qualche modo le “reminiscenze” di chi ha adorato (e ama tuttora) sia Atomic Playboys e sia Warrior.L’impetodi “” supera gli effetti deleteri delgrazie ad una sferzante energia, “” graffia senza lasciare segni troppo profondi e” ossequia con gusto le caratteristichedellaIl climadi “” appare posticcio e poco efficace, “” risolleva le sorti del programma grazie ad una graziosa struttura armonica e anche “” e, soprattutto, “” contribuiscono a rianimare il, stavolta inoculando nelle sue fibre sonore ficcanti e nerborute cadenzeDue considerazioni, infine, sui “singoli”, partendo ovviamente da, meno “esplosivo” che in passato e tuttavia sempre all’altezza della situazione, per poi approdare, dopo un plauso alla funzionale sezione ritmica, alla chitarra di, di certo abbastanza lontana dall’estro di quella dieppure artefice di una buona prova complessiva.