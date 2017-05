Un Peccato.E' un vero peccato, infatti, che gli impegni dicon Primal Fear, Voodoo Circle, Rock meets Classic e svariate collaborazioni abbiano finito con il penalizzare il percorso musicale dei, attivi sin dal 1980, ma il cui ultimo lavoro in studio (non tenendo conto di "Touch Of Sin 2", praticamente la riregistrazione dell'omonimo album uscito nel 1985 pur con l'aggiunta un paio di cover e di qualche inedito), "One Bullet Left" risale ormai al 2011.Ma la mancanza di continuità discografica non sarebbe nemmeno il problema principale deiche negli anni, pur rimanendo sempre ben ancorati all'immaginario Hard & Heavy, hanno spesso pagato debito alle influenze del momento. Questo non accade invece con "", uno degli album più energici, concreti e convincenti tra tutti quelli che riportano il logoin bella vista sulla copertina.Ad accompagnare, oggi troviamo vecchi e nuovi compagni: da quello di lungo corso come(chitarrista che abbiamo visto al fianco ditanto neiquanto nei Primal Fear), all'altro chitarrista( al suo terzo album nei) sino a, da poco nuovo drummer sia deisia nei Primal Fear). Ma al di là della presenza di questi musicisti, tenendo conto anche dell'ospitata di Magnus Karlsson, non c'è poi molto dei Primal Fear su "" (tutt'al più il tiro di ""), un album che trasuda di Hard Rock sanguigno e cerca ispirazione nel passato (soprattutto dalla parte dei Thin Lizzy) affrontandolo però con suoni e un approccio al passo con il tempo, e un ottimo esempio non può che essere rappresentato da "", brano che avrebbe potuto tranquillamente aver scritto Gary Moore.Nel corso del disco si incrociano altri special guest, come Gus G, Ricky Warwick e Pete Lincoln e il produttore Dennis Ward, ma la vera star del disco si conferma l'Hard Rock, viscerale nelle varie sfumature che igli donano nel corso di "", dal Blues di "" alle pulsazioni catchy di "" o "" e quelle melodiche della conclusiva ballad "".