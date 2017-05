supportare

Non ho dubbi: la stragrande maggioranza dei gruppi metal alle prime armi venderebbe l’anima apur di poter realizzare un debut album originale, ispirato, qualitativo e professionale come “” degliAl tempo stesso, esordire “col botto” può portare con sé qualche controindicazione, fra cui il fattore ansia ingenerato dalle aspettative.Ai capitolini, in effetti, spettava un compito tutt’altro che semplice: realizzare un sequel in grado di non sfigurare con l’ottima opera prima e, perché no, addirittura di surclassarla.Dopo svariati ascolti di “” credo di poter affermare che il secondo obiettivo -per certi versi utopico- non sia stato raggiunto.Rispetto al primo invece, come potrete constatare sbirciando il voto, ci siamo eccome.Iniziamo dalle due rassicurazioni più importanti:- la proposta dei Nostri continua ad incantare per la naturalezza con cui miscelamelodico,, creando un ibrido musicale miracolosamente coeso, oltre che di raro fascino;- le composizioni, piuttosto elaborate pur senza ricorrere a minutaggi eccessivi, riescono anche in questa occasione a sprigionare quella sensazione di solennità decadente e malinconica che farà la gioia (sembra un controsenso in termini, ma vi assicuro che non lo è) dei fan diGradite conferme giungono poi dal fronte esecutivo: glirinsaldano il loro status di ottimi musicisti grazie ad una prestazione compatta, senza sbavature ed esaltata da una produzione di alto livello.Impossibile, sotto questo profilo, glissare sulla prestazione dietro al microfono di, davvero strepitoso in ogni frangente, tanto nelquanto sul; per quel che mi riguarda, siamo già ai vertici della scena per timbrica, personalità e duttilità.Suggestivo e calzante anche l’di copertina, il che non guasta.A fronte di cotanto ben di dio (si fa per dire) fungono da parziale contraltare:- una minor freschezza compositiva rispetto al passato;- l’assenza delindimenticabile che non ti esce più dalla crapa (sin troppo facile il riferimento alla linea vocale di “”);- la presenza di alcuni, sporadici passaggi poco ficcanti che finiscono per appesantire l’ascolto.Facezie, comunque sia: di fronte al disperato attacco di “”, agli intrecci chitarristici di “” e alla livida magniloquenza di “” non si può che applaudire.Anzi, mi correggo: si può ancheGlihanno infatti dimostrato, con “”, di meritare tutta l’attenzione degli ascoltatori più attenti e lungimiranti.E visto che voi, cari lettori di, possedete entrambe le predette qualità in dosi industriali (), saprete senz’altro cosa fare.