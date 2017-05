Tornano dopo quattro anni dall'ottimo qui la rece del nostro Ermo) ed ancora sotto, gli argentini di Buenos Airescon questo, quinta release di una carriera ormai quasi ventennale.La proposta non si discosta affatto dal precedente lavoro, proseguendo nel presentare un heavy metal di stampo piuttosto classico fortemente improntato a riff hard rock/NWOBHM con grande spazio alla melodia ed a refrain di facile presa.Idealmente questopuò dividersi in 3 parti: dopo l'intro, le successiveribadiscono le radici tipicamente HM old school della band con evidenti richiami a Dio e Primal Fear (senza avvicinarsi a capisaldi quali "Holy Diver" o "Jaws of death") quindi brani quadrati, rocciosi, lineari e puliti sempre con un occhio di riguardo però alla melodia.In questo la band ha un plus nella voce molto buona diche come timbrica personalmente mi ricorda moltissimo Andy Franck dei teutonici Brainstorm.La seconda parte dell'album con i branipunta chiaramente a solleticare le anime sensibili dei fans dell'heavy più commerciale proponendo melodie immediatamente assimilabili e ritornelli che entrano in testa naturalmente già al primo ascolto.Le conclusivee la title trackriportano le coordinate su binari decisamente più power, appunto richiamando i già citati Brainstorm: non a caso Achim Köhler che ha mixato e masterizzato la release collabora anche con la band di Milan Loncaric (e ascoltando attentamente anche i suoni dei due gruppi tendono a sovrapporsi, bene o male che sia).Completano la release due bonus tracks:(che catalogherei tranquillamente come filler) e la loro versione del classico dei Sabbathresa discretamente ma ben lontano dal far gridare al miracolo.In sintesi direi un lavoro ampiamente sufficiente che testimonia come l'heavy metal, e più ancora il classic heavy metal, abbia ancora qualcosa da dire ma che altrettanto evidentemente un ricambio d'aria sia inevitabile per non riproporre clichè ormai stra-utilizzati.official video: