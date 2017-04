diceva. Avevo sentito parlare mesi fa di questo(pubblicato l'anno scorso per il solo mercato giapponese a cifre proibitive, oggi ristampato dallaa livello globale a un prezzo sicuramente più accessibile) e senza pensarci troppo mi sono ritrovato a cliccare "Acquista" sul sempre fido Amazon.Il connubio tra cartoni animati e metal ha origini lontane, e inizia sempre in Giappone quando all'alba del nuovo millennio comincia a farsi strada il progetto, dedito alle cover di sigle di anime locali in salsa metal. Qualche anno dopo negli Stati Uniti nasce un tributo al progetto di cui sopra con il monickerche agli arrangiamenti originali aggiunge il cantato in lingua inglese. Ora il passo successivo era rendere "veramente americano": quale scelta migliore, allora, se non rielaborare il repertorionon è sicuramente un album indispensabile ma garantisce 39 minuti di puro e sano divertimento a base di hit del calibro di),),) orivisitate in chiave heavy/power alla maniera "happy metal" degli Helloween. Gli arrangiamenti sono essenziali ma riusciti (i limiti, almeno in parte, stanno nelle canzoni originali con le loro strutture inevitabilmente semplici e "quadrate") e la prestazione degli espertiè solida e inattaccabile.Se tutto ciò vi sembra poco state pure alla larga dai. Ma se almeno una volta nella vita avete canticchiatonon fatevi tanti scrupoli e ascoltate quest'album. Nella peggiore delle ipotesi vi farete una grassa risata...