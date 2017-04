Partiamo da due assiomi fondamentali. Il primo è che isono una delle realtà italiane più sottovalutate di sempre, almeno nel Belpaese (all'estero hanno una nomea sicuramente diversa): producono ottima musica da ormai più di dieci anni con continuità, dedizione e, soprattutto, per il piacere di farlo, non per necessità. Il secondo è cheè con molta probabilità il miglior tastierista attualmente in circolazione (non perché "va più veloce" di qualcun'altro, anche se potrebbe, ma semplicemente perché ha classe e gusto da vendere) e sono proprio curioso di sapere in quanti ne hanno mai sentito parlare...Come già accennato in apertura, la storia della band ha origine lontane, ma nonostante questo isono riusciti a portare avanti il loro discorso musicale con coerenza, trovando ad ogni uscita unin grado di caratterizzarne il sound(si vede che ho studiato latino al liceo?).Rimasti orfani del cantante storico(qui sostituito dal già citatoe dall'ospitesu due brani)si discosta dal precedente(datato 2015) per un sound un po' più ruvido e per una ricerca timbrica attualizzata e vagamente più distante dai canoni del prog classico a cui il combo si è sempre ispirato.La brevissimasfocia in, primo brano vero e proprio del full-length (curiosamente firmato dal batterista): incipit elettronico, evoluzione prog rock, splendide aperture melodiche e sorprendenti momenti heavy (forse un po' forzati) fanno già venire l'acquolina in bocca.è una meravigliosa traccia wilsoniana per gusto e vena melodica, conprotagonisti assoluti in fase solistica.è un indiscutibile tributo agli anni d'oro del genere, con echi di, Jethro Tull e PFM, in totale antitesi con l'esotica/folk, dalle linee vocali marcatamente pop.è un altro pezzo riuscito a cavallo tra il disimpegno dei Supertramp e la teatralità dei Queen, con l'apporto della voce di, e fa il paio con, brano carico di influenze che vanno dal sound design all'hard rock. La struggente(ascoltate la prestazione die confrontatela con un piano/voce a caso di unqualsiasi, poi ne riparliamo) anticipa la lineare, un po' Toto e un po' Frost*. L'attacco diè disorientante (sembra di ascoltare, non so se mi spiego), poi le timbriche sintetiche ci riportano al presente e a sonorità progressive più canoniche.è interamente giocata sul contrasto tra suoni acustici ed elettronici, mentremette a sistema le sonorità epiche, cinematografiche ma soffuse dicon l'hard-prog dei Kansas. Il finale () è in punta di piedi, ma ci regala comunque un "twist" al terzo minuto a metà strada tra heavy metal e swing.L'unica critica che si può muovere aiè che "chiedono molto" a chi li sta ascoltando. Ma se avete la pazienza di stargli dietro, state tranquilli che non ve ne pentirete...