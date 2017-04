Abbandonata ogni speranza di avere tra le mani un nuovo album dei Leverage (l'ultimo risale al 2009), già da qualche anno per ascoltare la voce dici dobbiamo "accontentare" dei, combo (fondato dadei Nightwish) che dalle origini prova a dare una dimensione finnica/nordica all'AOR americano degli Anni Ottanta.Sono passati tre anni dal discreto: l'attesa è stata ripagata?sanno suonare e sanno scrivere canzoni, su questo non ci piove, ma il nuovonon fa gridare al miracolo. Dopo l'introduttiva titletrack (un breve preludio ruffiano fino al midollo), quello che dovrebbe essere "il pezzone d'apertura" () delude subito le aspettative per il poco mordente e il break strumentale per nulla memorabile. Va meglio con la successiva e coinvolgente, dove spiccano le tastiere didiventa(impossibile non riconoscere il piglio dei Survivor), mentreè il primo di una serie di tributi ai Journey (gli altri si intitolano).è zuccherosa ma riuscita, più animata e vicina agli indimenticati Leverage (peccato per il finale un po' secco) e fa il paio con, ponte ideale tra l'epicità romantica dei Toto e la vena melodica dei Tears For Fears (ricordate?).è un episodio alle mie orecchie più vicino al synth-pop che all'AOR, come la successiva, cover diun po' troppo. La conclusivasi caratterizza per la componente sinfonica/cinematografica alla Nightwish, sorpresa a me non molto gradita e probabilmente fuori luogo e contesto.Un disco, di fatto, di soli mid-tempo, tutti carini ma non eccezionali. Attendiamo il parere tecnico di, ma per me ipotevano/dovevano fare di meglio, quantomeno per festeggiare in modo più adeguato il loro quindicesimo compleanno...