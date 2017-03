A un primo, distratto ascolto, glipotrebbero far pensare a una versione inutilmente complicata dei primi Nightwish. Ma per quanto banalizzante, questo giudizio non è poi così lontano dalla realtà...viene presentato come un album di metal prog-sinfonico sul mito diche ha nella produzione die nel duogli assi necessari a garantire lo spessore artistico del full-length. Lei è bravina, non c'è che dire (per quanto ingabbiata nella veste lirica che ci perseguita ormai dalla metà degli Anni Novanta); lui suona tanto ma "dice poco", con un predilezione per le soluzioni più scontate e scopiazzate (così così) dai pesi massimi del settore (oltre ai già citati Nightwish, scomoderei Luca Turilli e i Therion, ma prendete questi riferimento con le pinze).parte già col piede sbagliato: sweep-picking invadente di dubbio gusto, armonie datate, arrangiamenti intricati ma inefficaci e linee vocali poco incisive sono gli ingredienti di una proposta che lascia il tempo che trova.è incerta sulla strada da percorrere (un po' power ballad, un po' mid-tempo, un po' cavalcata heavy-power) così come la successiva, dal cantato monotono (ma non solo).ha caratteri più propriamente progressivi, ma non si può dire comunque riuscita (ricordo alla band che gli accordi sono tanti, non solo "i soliti tre").vorrebbe essere un lento dai connotati acustici e sinfonici, ma "ci ripensa" spesso in corso d'opera sfiorando senza convinzione tutti i generi sopraccitati.è accettabile, e prelude a, brano dove spicca la componente sinfonica (tuttavia con timbri terribili) prima di un'inaspettata evoluzione maideniana con voce lirica (?!?). Non funziona nemmeno la conclusiva, dieci minuti densi di repentini cambi di passo che fanno venir meno l'impatto delle sezioni più heavy, rendendo l'ascolto a dir poco faticoso.Inutile girarci intorno, non ci siamo proprio. Non voglio infierire, ma nella proposta degli inglesi di cose da sistemare ce ne sono parecchie. Auguro aglidi trovare velocemente la grinta e la determinazione giuste per cambiare rotta prima che sia troppo tardi...