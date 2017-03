Certi artisti sono come il buon vino: con il passare del tempo migliorano (e non sembra nemmeno che invecchino). Lasciate stare che a dirvelo sia un astemio (ebbene sì), e concentriamoci invece su questo nuovo, immenso lavoro di, chitarrista che non ha certo bisogno di presentazioni di rito.prende il prog rock, lo contamina di musica classica e di world music (con l’apporto di musicisti di prima scelta) e da’ vita a un sound unico, moderno, più “orecchiabile” di quanto fatto danel recente passato e meno “autocelebrativo” degli ultimi album solisti di(giusto per rimanere in tema Genesis). Il concept di fondo? La pace, quella “vera” in cui non crede più nessuno, se non il chitarrista britannico che prova a dare una speranza con la propria incredibile musica…L’introduttivaè già tutto un programma: elegante, dall’incedere kashmiriano (come già correttamente evidenziato da qualcuno), con i suoi inserti contrappuntistici/sinfonici di natura colta. Salute.è “easy” e spiazzante, con le sue sonorità hippie e lisergiche, e il sitar in evidenza.è un universo concentrato in sette minuti: incipit alla Depeche Mode, linee vocali dai connotati gilmouriani, archi che ricordano i Beatles, la tromba con sordina di(chapeau) e un solo dalle tinte heavy di. Non c’è calo di tensione nemmeno con la successiva, traccia strumentale dall’enigmatica introduzione d’archi (un po’) e il nervoso groove batteristico su cui si staglia l’inconfondibile chitarra dell’inglese. L’acusticaricorda distintamente gli indimenticati Genesis e anticipa la poppeggiante, conimpegnato a suonare flamenco. Intrecci vocali, sonorità bucoliche, echi di Yes, Jethro Tull e dicaratterizzano, prima di, per metà brano “scippato” ae soci e per metà incalzante, groovy ed elettrico (in coda si segnala il buon solo didei Nightwish).ha tratti apocalittici, con l’ottimoai fiati e arrangiamenti a cavallo tra musica bandistica e hard-prog. La chiusura “vera e propria” è lasciata a, che riprende temi e caratteri dicon un piglio decisamente più conclusivo e risolutivo, e atmosfere epiche e corali tanto care ai Genesis dell’era classica.ci saluta con la struggente, tre minuti commoventi lasciati all’orchestra e alla sua chitarra.C’è bisogno di aggiungere altro?