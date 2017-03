Cosa mai potranno proporredei Danger Danger edei Trixter, coadiuvati da(Ted Nugent, Rainbow, Alice Cooper) e dal mitico(Rainbow, Red Dawn, Blue Oyster Cult, Joe Lynn Turner)?Tenendo anche conto che stiamo attraversando momenti di grande attenzione al, la risposta è davvero scontata … si chiama (per semplicità), ebbe il suo massimo splendore negli anni ottanta ed evoca un’esistenza fatta di feste, eccessi e spensieratezza, di ragazze in abiti succinti che scuotono tutto lo scuotibile, mentre i ragazzi (quantomeno) si dedicano alla diffusa pratica dell’Il “progetto” si chiamae s’inserisce con prevedibile competenza nello stesso “solco” artistico che visto laaccogliere con entusiasmo i Defiants, il ritorno degli stessi Trixter o ancora il disco solista di, in un florilegio di melodie vaporose,taglienti e cori “grossi” e sfarzosi, il tutto capace ancora oggi di risollevare lo spirito dalle difficoltà del vivere quotidiano.” è, infatti, un disco molto ricreativo e coinvolgente, in grado di contenere l’effetto “banalità” grazie a musicisti veramente abili e “naturalmente” predisposti al genere, primo tra tutti unin eccellenti condizioni di forma, probabilmente superiori a quelle rilevabili nel suo recente “”.Parlare di “novità” in questi ambiti è ovviamente fuori luogo, ma se spostiamo invece ildella questione su buon gusto e capacità comunicative, il programma dell’opera offre un ottimo esempio di come si possa risultare efficaci anche “mandando a memoria” una formula espressiva molto conosciuta e collaudata.Cosa c’è di meglio per un albo di questo tipo se non iniziare le “ostilità” con un pezzo solare e cadenzato? Ed ecco che “” mescola la sensibilità dell’con la virile cromatura delle chitarre, seguita da una “” dall’atmosfera ancora più sbarazzina, in grado di solcare “pericolosamente”, senza mai valicarlo, il limite della stucchevolezza.” è una “quisquilia” sonora che vi troverete a canticchiare fin dal primo contatto, “” inaugura l’imprescindibile sezione romantica con egregi effetti d’illanguidimento, mentre “” riprende a rinvigorire i sensi tramite un andamento ancora una volta ammaliante e arioso, non lontano da certe celeberrime soluzioni soniche griffate Bon Jovi.Il dinamismo e la melodia catalizzante di “” danno un’altra bella “scossa” emotiva, “” è una ballata di eccellente fattura e “” non mancherà di soddisfare gli estimatori di Dokken e Def Leppard.Le effigi dele disi materializzano pure nelle fragorose scansionidi “”, “” scardina anche i cuori più coriacei e “” sigilla il “viaggio nel tempo” attraverso unvischioso, inserito in una struttura armonica incalzante e tuttavia forse un po’ troppo “epidermica” per farsi ricordare a lungo.Energia, divertimento, sentimento, sono cose che non passano mai “di moda” … affidiamo aii nostri pensieri più angosciosi e li vedremo dissolti in un baleno … meglio di ogni altro ansiolitico attualmente in commercio.