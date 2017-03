Giunge al quarto capitolo l’avventura discografica dei, studio-project creato attorno all’immortaleè un gran bell’album, più vicino agli esordi heavy del combo (l’AOR c’è, indubbiamente, ma è meno pronunciato rispetto al recente passato).Si parte in quarta con la title-track, brano orecchiabile dalle melodie riuscitissime e dal gran tiro.si muove a cavallo tra hard rock e metal conimpegnato sui registri medio-bassi (ma sempre convincente).(in origine un brano dei DGM) è in un certo senso “annacquata” rispetto all’originale, venendo meno la componente progressiva, ma l’impatto è sempre ammirevole.L’elegante power balladanticipa due episodi più vicini all’AOR intitolatiL’incipit diè tipicamente heavy, e l’evoluzione hard rock valorizza nuovamente la vocalità meno penetrante del cantante tedesco.è radiofonica, semplice ma ben arrangiata, e fa il paio con la quasi cinematografica, con l’ottimo solo diprofuma di Eighties, così come la successiva, che proietta i Whitesnake nel nuovo millennio con il suo ritornello urlato e sofferto.La sfaccettata, tra momenti strumentali elaborati e melodie di facile presa, chiude gloriosamente questo full-length.Un album solido e pieno di ottime canzoni: cosa si può chiedere di più?