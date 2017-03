In principio furono i Liquid Tension Experiment. Vennero poi i Planet X, e da lì in avanti è stato un proliferare di formazioni strumentali, anche di spessore, a cavallo tra fusion e progressive (penso agli Animals As Leaders o ai The Aristocrats).Al panorama odierno si aggiungono adesso questi, supergruppo con membri di Haken, Between The Buried And Me e Cynic, che si distinguono per la marcata componente jazzistica garantita dalle tastiere diSi inizia con, episodio cervellotico ma accessibile che detta le coordinate dell'intera proposta: perizia tecnica, gusto melodico e una marcata tendenza a "voler dire" una parola in più piuttosto che una in meno (anche se mi sembra un malanno del tutto curabile). L'incipit dirimanda a, prima dell'evoluzione più propriamente progressiva impreziosita da un ottimo solo diunisce alle sonorità gamelan crimsoniche degli Anni Ottanta armonie tipicamente fusion, e prelude all'ansiogena e spigolosa, probabilmente la traccia più prolissa del lotto nonostante le riuscite aperture melodiche di. Contornano alla mente i pezzi più "pazzerelli" dei Liquid Tension Experiment o quelli meno roboanti die soci, e giungiamo così alla conclusiva e ottima title-track dal piglio classico/sinfonico/jazzistico che non disdegna incursioni in territori più grooveggianti e granitici, consempre sugli scudi.Nota di merito per(per anni "solo" il tecnico del suono di Spock's Beard, Neal Morse e Transatlantic, ma da tempo persona di riferimento nelle produzioni delle nuove leve progressive come i Native Construct), in grado di valorizzare ogni singolo passaggio di un sound tanto sfaccettato e complesso.Mi sembra prematuro parlare di "band top", ma la strada intrapresa fa scorgere un potenziale davvero non trascurabile...