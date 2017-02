Lavoro contorto e particolarmente difficile il nuovo album dei belgi, nome di spicco della scena underground del proprio paese.Iniziamo con il dire che dietro la console siede il signor Twiggy Ramirez, che i più sapranno essere una delle menti di Marilyn Manson, affiancato da Sean Beaven, personaggio che ha contribuito al suono di band come Nine Inch Nails, A Perfect Circle o Shining, con l'ovvio risultato che il suono di, licenziato dalla Season of Mist, risulta essere altamente deviato e dalla inconfondibile atmosfera oscura.Poi il gruppo ci mette, ovviamente, del suo dando vita ad un lavoro profondamente dark (immaginate i Bauhaus in versione ancora più tetra), ipnotico, lento e, senza soluzione di continuità, lancinante, doloroso e claustrofobico come solo i migliori Bethlehem.è un album nerissimo, è un album black metal senza ASSOLUTAMENTE essere black metal perché rinuncia del tutto ad urlare, ma possiede una cattiveria ed una densa oscurità che molti gruppi estremi si possono solo sognare.L'atmosfera lugubre, priva di speranza e melmosa del disco viene esaltata dalla terrificante voce di, singer che, con il suo tono quasi liturgico, acuisce la sensazione di oppressione che si respira lungo tutto il lavoro ed alla quale le chitarre, "liquide", concorrono dolorose in un'orgia di puro nero.Glisono in grado, anche, di dure esplosioni metalliche,per esempio, ma è l'incedere tranquillo e minaccioso a marcare un album che, per lunghi tratti, ha un sapore di incenso ed una verve a metà tra accenni Industrial, craut rock e reminiscenze goth / new wave, elementi che sono il vero fulcro di questo, di un disco, cioè, difficile da definire in modo univoco, dunque variegato, ma dannatamente oppressivo e inquietante.Glidanno, dunque, prova di una marcata personalità e non hanno assolutamente paura di osare: vediamo se anche i nostri lettori avranno in coraggio di avventurarsi in un album così particolare...