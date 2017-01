Bambini assenti e presenti, attenti!

(Courtesy of Cochi e Renato a “Quelli della domenica")

Oggi parliamo di “feeling”, e in particolare di quello trasmesso dalle note musicali, imprigionate in un dischetto di policarbonato e alluminio o in un archivio di dati in formato digitale.Di quella “roba” insomma che quando ascolti una canzone ti rende euforico o malinconico, fa viaggiare la mente oppure carica il sistema nervoso di endorfine o di elettricità … in poche parole, ti emoziona e ti fa stare bene.E quando questo succede, e in maniera piena e profonda, concetti come innovazione stilistica e “originalità”, diventano “quasi” secondari, sovrastati da impulsi sensoriali tanto intensi da eventualmente dominare anche la ragione.Chesia un “pilastro” delmelodico è un fatto assodato, allo stesso modo in cuiè ormai universalmente riconosciuto come uno dei grandi della fonazione modulata, e se la loro competenza e vocazione non era in discussione, aisi chiedeva di emendare le pur minime flessioni emotive del precedente “” e di riconquistare quel ruolo egemone apparentemente non più del tutto inattaccabile.Ebbene, “” è un autentico trattato accademico di passionalità, che non “ha paura” della “storia” del genere e la impregna di una vitalità rara, la quale, aggiungendosi a talento, classe, gusto, tecnica e magnetismo, rende il prodotto qualcosa di incredibilmente fascinoso e “taumaturgico”.Un disco fatto di un “corpo” guizzante e di una “anima” sensibile, capace di conquistare immediatamente con una magniloquentedel calibro di “”, per poi accrescere ulteriormente la sua capacità catalizzante in pezzi che s’intitolano “”, melodrammatica e soffusa, “”, spigliata e vaporosa, e “”, semplicemente perfetta per vibrante tensione espressiva e travolgente forza empatica.Non è facile proseguire nel programma dopo una “botta” di tal entità, ma sarebbe ingeneroso sminuire gli effetti euforizzanti delladell’albo, seguiti dall’opulento lirismo romantico concesso a “”, una “specialità della casa” che non fatica a insinuarsi nei sensi di tutti quelli che nel petto hanno un cuore che batte.Ai “nostalgici” dei Survivor sono dedicate “” (scritta con, tastierista del compianto) e “”, a chi cerca una bella dose di grinta “cinematografica” è indirizzata “”, mentre l’enfasi della radiosa “” e della filosofica “” combinano ad artee attanagliante contagio melodico.(lo diceva già "qualcun altro" ed è anche lodi “”, forse l’unico momento appena un po’ epidermico dell’opera) … e francamente non vedo nessun motivo al mondo per farlo … abbandonatevi completamente ai… isono tornati a dettar legge.