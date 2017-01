sono stati un gruppo black metal attivo per una decina di anni, dal 2001 al 2010, che oggi, grazie alla Ordo MCM, vengono "scongelati" attraverso una raccolta che comprende le loro prime due pubblicazioni, il demo "The Black Flame's Age" del 2001 e l'EP omonimo del 2002.Siamo al cospetto di un suono completamente devoto alla Norvegia dei primi anni '90, l'accoppiata Burzum / Darkthrone è la fonte di ispirazione principale, quindi aspettatevi una registrazione deficitaria, batteria e basso si intuiscono più che sentirsi, chitarre che ronzano, scream feroce e, soprattutto, tanto gelo come solo quel tipo di black metal sapeva evocare.Ora, già nei primi anni del 2000 lavori come quelli in questione uscivano con una decina di anni di ritardo, quindi immaginate nel 2017 quantopossa suonare datata e old style, ma è pur vero, per quanto mi riguarda, che a volte un bel tuffo nel passato ai tempi di album come "Under a Funeral Moon" o "Det Som Engang Var", quando fatto bene come nel caso specifico, sia tutt'altro che da disprezzare., con la loro musica nera e misantropica, sono stati validissimi esponenti dell'estremo italiano e quindi meritevoli della vostra attenzione, sia per quanto riguarda la loro discografia di lunga durata (fatta di tre ottimi album), sia per i loro oscuri esordi qui testimoniati con otto inni al puro black metal.Quello vero.Quello che lascio volutamente senza voto perché non avrebbe senso assegnarne uno.