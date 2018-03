Mercoledì 7.03 - Jailbreak (Roma)

Giovedì 8.03 - Exenzia (Prato)

Venerdì 9.03 - Revolver (San Donà di Piave - VE)

Sabato 10.03 - Dedolor (Rovellasca - CO)

Tornano a sorpresa anche in Italia i leggendariDopo il successo riscosso da, tra i più venduti del loro sterminato catalogo, il nuovo album del trio canadese,, appena pubblicato, sembra destinato a un simile successo.Ed è per promuovere l'ultimo lavoro e per festeggiare il 41esimo compleanno della band che gli ANVIL si sono imbarcati nell'ennesimo tour europeo.Insieme a loro ospiti eccezionali: dalla Germania i, attivi dal 1979, sono una della prime band della storia del metal tedesco; l'ultimo splendido "" è un successo di critica e pubblicoE ancora, i: la band guidata dalla carismaticaè tra le realtà più importanti della scena Metal Bulgara e ha saputo costruirsi, in dieci anni di carriera, un seguito importante e devotoQueste le date precise: