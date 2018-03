Diciamo la verità: non sono necessarie parole esagerate per presentare questa band eccezionale al mondo là fuori, perché isono i pionieri indiscussi del metal sinfonico e le icone di un intero genere. Il loro virtuosismo è la pura perfezione, la loro ispirazione nasce dalla passione! I NIGHTWISH sanno veramente come affascinare e incantare in pochi secondi. Fin dall’inizio della loro carriera, che è nata in una mite notte estiva nel luglio 1996, sono stati considerati l’epitome dell’arte musicale compositiva più esigente nonché avventurieri di un suono innovativo.È arrivato il momento di guardarsi indietro e rivivere gli ultimi vent’anni. A supporto del loro tour mondiale i NIGHTWISH pubblicheranno un eccezionale best of intitolato “Decades” il 9 marzo su Nuclear Blast. Esso racchiude in due CD le loro canzoni più importanti. I musicisti Suomi meritano riconoscimento per il loro eccitante viaggio di scoperta e, come tributo, questa uscita presenta un fenomenale spaccato della loro carriera attraverso la lente della loro grandiosa evoluzione!Oggi la band pubblica il terzo trailer in cui il mastermind Tuomas Holopainen spiega le ragioni per cui non avrebbe mai ri-registrato le vecchie canzoni, preferendo rimasterizzarle per sorprendere i fan.Tuomas ha commentato: "I primi trailer sono disponibili di seguito:Sulla scelta delle canzoni di “Decades”: https://www.youtube.com/watch?v=CeWMrytEH7ISull’evoluzione musicale dei NIGHTWISH: https://www.youtube.com/watch?v=cE10mg_PL-UI pre-ordini sono attivi:http://nblast.de/NightwishDecadesshop.nightwish.com“Decades” sarà disponibile nei seguenti formati:- 2CD-DIGI- 3LP-BOX (colori diversi)- 2CD-EARBOOKTracklist:CD101. The Greatest Show On Earth02. Élan03. My Walden04. Storytime05. I Want My Tears Back06. Amaranth07. The Poet And The Pendulum08. Nemo09. Wish I Had An AngelCD201. Ghost Love Score02. Slaying The Dreamer03. End Of All Hope04. 10th Man Down05. The Kinslayer06. Dead Boy's Poem07. Gethsemane08. Devil & The Deep Dark Ocean09. Sacrament Of Wilderness10. Sleeping Sun11. Elvenpath12. The Carpenter13. Nightwish (Demo)---3LP BOX (33 RPM)Side A01. The Greatest Show On EarthSide B01. Élan02. My Walden03. Storytime04. I Want My Tears Back05. AmaranthSide C01. The Poet And The Pendulum02. Nemo03. Wish I Had An AngelSide D01. Ghost Love Score02. Slaying The Dreamer03. End Of All Hope04. 10th Man DownSide E01. The Kinslayer02. Dead Boy‘s Poem03. Gethsemane04. Devil & The Deep Dark OceanSide F01. Sacrament Of Wilderness02. Sleeping Sun03. Elvenpath04. The Carpenter05. Nightwish (demo)L’uscita sarà accompagnata da un tour di nove mesi in tutto il mondo. Dopo le prime trentaquattro date in Nord America, il viaggio proseguirà attraverso i festival estivi europei e culminerà con un tour da headliner nelle arene d’Europa. L’unica data italiana è fissata il 4 dicembre 2018 al Mediolanum Forum di Assago (MI). Durante questo tour i NIGHTWISH proporranno una setlist speciale, con materiale raro risalente agli esordi. Saranno eventi davvero speciali non solo per i fan ma anche per la band stessa.www.nightwish.comwww.facebook.com/nightwishwww.nuclearblast.de/nightwish