⚡️ Heavy Metal Night's Return:🎸 Freight Train + Royal Guard - DJSet Hard'n'Heavy @ Ghirigoro (FC)✔ A grande richiesta, torna la "Heavy Metal Night" a creare di nuovo scompiglio nei migliori locali Romagnoli!Per l occasione inauguriamo la nuova Location a Cesena!Sabato 10 Marzo - Circolo Arci Il Ghirigoro (FC)★★★ INGRESSO GRATUITO ★★★★ Dopo l ottima data dell'anno scorso, rieccoci qua con un Evento Live imperdibile e Aftershow con DJSet senza sosta fino a notte fonda!☠ In apertura Serata, due grandi Bands conosciute in tutto il territorio per la loro attitudine "Heavy" e potenti sonorita' Hard Rock senza compromessi!▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂☛ Live dalle ore 22.30:► Freight Train - Hard Rockwww.facebook.com/freighttrainrock► Royal Guard - Hard'n'Heavy Metalwww.facebook.com/RoyalGuardRock▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂★☠★ Aftershow DJSet Heavy Metal ★☠★DJ URSUS + Metal Mike(Michele)Hard Rock,Glam,Heavy MetalThrash,Folk/Viking,Industrial,Nu Metal...and more!A breve tutti i dettagli Evento, Bands e Locandina ufficiale della serata!▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂★ Il circolo arci IL GHIRIGORO è un locale dove al suo interno potrete trovare ogni sorta di intrattenimento e servizio.Tante novità ed eventi Live e DJSetvi aspettano!Info: 340 896 0123