Tutto confermato per la parte italiana del tour di, il leggendario chitarrista dei, insieme ai suoiGli opener saranno tutti italiani e diversi per ogni data: a Roma a far gli onori di casa saranno i, aldi Pavia saranno i grossetani, mentre aldi San Donà sarà il turno deiDi seguito orari e dettagli delle serate:16 Marzo @Jailbreak Live Club - RomaPHIL CAMPBELL & THE BASTARD SONS 22,30GORILLA PULP 21:20Apertura ore 20:30Evento Facebook: Clicca QUI Prevendite disponibili tramite etes.it 17 Marzo 2018 @Dagda Live Club Retorbido (Pv)PHIL CAMPBELL & THE BASTARD SONS 23:00ATHROX 21:50Apertura ore 20:30Evento Facebook: Clicca QUI Prevendite disponibili tramite Ticketone 18 Marzo @Revolver Club - San Donà di Piave (Ve)PHIL CAMPBELL & THE BASTARD SONS 22:15PERFECT FIT 21:05Apertura ore 20:00Evento Facebook: Clicca QUI Prevendite disponibili tramite Mailticket