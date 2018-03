STARSICK SYSTEM

Sette date in Italia e nuovo EP in arrivo con MusicRaiser

HALF. è il nostro nuovo inizio. La nostra seconda vita. E per realizzarlo abbiamo bisogno dei nostri fan.



Chi ci ha seguito fin dagli esordi conoscerà le nostre origini hard rock, che abbiamo poi gradualmente abbandonato in “Lies, Hopes & Other Stories” verso un sound più moderno.



HALF. è il passo successivo. L’evoluzione del nostro sound. Gli Starsick System come non li avete mai sentiti. Più aggressivi, più moderni, più heavy. Decisamente un’altra storia.



HALF. è il primo EP del nuovo capitolo Starsick System. Senza abbandonare le nostre radici che affondano in band come Alter Bridge, Shinedown e tante altre dell’alternative metal americano, abbiamo deciso di rinnovarci, nel sound e nell’immagine.

Parte finalmente il tour italiano degli. L'alternative metal band di Pordenone tornerà sul palco venerdì 2 marzo aldi Porcari, provincia di Lucca.Le altre date confermate ad oggi toccheranno le città di Vicenza, Vercelli, Venezia, Bellinzona, Brescia e Pordenone tra i mesi di marzo, aprile e maggio. Altri show sono in via di conferma.Questi i prossimi concertiL'prende il nome dal nuovo EP della band, ancora in fase di realizzazione, che la band ha deciso di lanciare tramite una campagna di crowdfunding sul sito! La trovate a questo link La parola alla band:Nella campagna sono presenti tante reward tra cui il nuovo EP autografato, il nuovo merchandise, gadget e le