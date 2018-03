Il concerto dei THERION in programma il 1 marzo al Circolo Colony è stato ANNULLATO per l’allerta neve diramata in tutto il nord italia. La decisione si è resa necessaria a causa delle avverse condizioni atmosferiche delle ultime ore e previste nei prossimi giorni che non permettono il normale svolgimento del concerto , in quanto le strade potrebbero essere impraticabili e gelate, impedendo a coloro che vorrebbero giungere nel locale di arrivare in totale sicurezza.



E’ possibile richiedere il rimborso del biglietto, inclusa la prevendita, presso il Punto Vendita dove è stato acquistato a partire da lunedì 5 Marzo.



Le altre due date italiane dei Therion di Roma il 2 marzo e Bologna del 3 marzo sono confermate.