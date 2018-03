in collaborazione contornano con un nuovo videoclip per “", traccia n. 8 tratta da ‘’, debut album della band.La macchina djent / progressive ha esordito nell'autunno 2017 con un primo straordinario album sulla lunga distanza e ha da subito catalizzato l’attenzione degli amanti del genere grazie ad un songwriting estremamente raffinato e focalizzato, fatto di riff densamente percussivi e poliritmie, mixati con elementi atmosferici di diversa estrazione. Un’opera maestosa nel suo incedere per tutti gli amanti di Meshuggah, Tool, Gojira e Porcupine Tree.Il nuovo album ‘Hybris’ e’ acquistabile al seguente link sia in formato digitale che in elegante edizione digipack: https://moebiusmetal.bandcamp.com/ Info, prossimi concerti e merch: