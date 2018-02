è lieta di annunciare un grande ritorno nel nostro paese:Dopo anni di assenza e la reunion glitornano finalmente nel vecchio continente per il tour promozionale del loro nuovo e attesissimo album "" in uscita il prossimo 06 Aprile.Formato nel 1997 il gruppo di Tampa è senza ogni ombra di dubbio il nome più iconico del panorama Screamo/Post Hardcore degli anni 2000 : anno dopo anno , tour dopo tour, album dopo album la band ha sempre dimostrato un grande propensione per la sperimentazione e l evoluzione del proprio sound diventando anche grazie a questo un vero e proprio nome culto all'interno della scena mondiale.Dopo qualche anno di pausa che portò la band ad uno scioglimento, nel 2015e soci decisero di tornare alla ribalta con quello che chiamarono il "" ovvero il tour della loro vera e propria rinascita , che li vide protagonisti sui maggiori palchi americani portando on stage quello che sanno fare meglio: un live infuocato e atmosferico come poche band riescono a fare al giorno d'oggi.Il 2018 già dai primi mesi è l'anno degliquindi preparatevi al loro grande ritorno e non perdete l'occasione di vedere questa grandissima band sul palco!La band giapponese è senza ombra di dubbio una delle più amate del territorio asiatico. Pionieri dell "electro core" mescolano con un sound coinvolgente e accattivante le sonorità più heavy del metalcore con quelle più elettroniche e danzerecce. Preparatevi quindi ad concerto dove tutto è permesso e dove la parola d'ordine è solo una: party hard.Opener d'eccezione per questa unica data , gli americaniavranno il compito di riscaldare per bene il pubblico con quello che sanno fare meglio, un metalcore massiccio dalle forti influenze melodiche.Via Dell'Incisore 2 , BolognaVia Pietrasanta , MilanoPrevendite disponibili sui circuitida venerdì 02 Marzo alle ore 10:00Per informazioni:info at hellfirebooking.com