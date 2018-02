Glihanno pubblicato il loro ottavo album, "", lo scorso ottobre suIl primo singolo “” è stato ascoltato su Spotify oltre 666.000 volte! Il secondo singolo, la title track “Announcing The End”, è stato accompagnato da un video-tributo a “Bladerunner 2049” ed ora è il momento per gli svedesi Sparzanza di pubblicare "Whatever Come May Be", la canzone mai scritta da Ennio Morricone. Sembra davvero una ninna nanna da spaghetti western scritta per Sergio Leone.". // SparzanzaDopo una solida carriera, gli Sparzanza hanno colto l’opportunità di testare i propri limiti e avvicinare più persone al loro colossale muro di suono, da sempre marchio di fabbrica della band fin dal terzo album “Banisher Of The Light”.“Announcing The End” è l’ottavo album in studio degli Sparzanza che finalmente raccolgono quanto meritato. Chitarre potenti, energia e cori accattivanti costruiti intorno a melodie ficcanti sono gli elementi chiave della musica del gruppo.