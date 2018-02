La band comunica ufficialmente che, ormai dal mese di dicembre, Mattia Dottori non è più il batterista dei Deed.

La decisione, dopo varie riflessioni, è stata presa di comune accordo tra tutti i membri del gruppo e in maniera non poco sofferta.

Mattia è stato un batterista, un amico e una parte importante di un progetto in cui ha messo passione e dedizione, condividendo con noi oneri e onori.

Lo salutiamo con affetto, ringraziandolo per questi tre anni passati insieme sui palchi di mezza Italia. Un grande in bocca al lupo per il suo futuro musicale!



Tra pochi giorni sarà svelato il nome del nuovo batterista...STAY TUNED!

