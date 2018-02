I Progressive metallershanno pubblicato il lyric video del nuovo singolo '', tratto dall'atteso nuovo album della band '', in uscita il prossimo 23 marzo su Scarlet Records.' è un disco che mette insieme i primi Eldritch con le influenze che la band ha acquisito con gli ultimi lavori, intricate parti strumentali e atmosfere oscure, arricchito da arrangiamenti di grande spessore e un concept lirico incentrato sulle cause più comuni dell'insonnia. Il disco è stato prodotto da, registrato fra ottobre e dicembre 2017 presso i Bigwave Studios di Rosignano Marittimo e mixato ai Domination Studios di San Marino da). L’artwork è invece opera di).Si consiglia di seguire http://www.scarletrecords.it http://www.eldritchweb.com per tutti gli aggiornamenti.