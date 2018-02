“REGOLAMENTO CONCORSO”

La, in collaborazione con lae la, mette a disposizione 4 ingressi al concerto deia Roma.... come? leggete il regolamento del concorso e partecipate!Acquista in prevendita il tuo biglietto per il concerto del 15 Marzo 2018 al Jailbreak di Roma sul sito http://www.etes.it , manda la prova di acquisto insieme ai tuoi dati personali alla mail: rockonagency@gmail.com Potresti essere tra i 4 fortunati vincitori di uno dei biglietti messi in palio per il concerto del 24 Aprile 2018 dei DARK TRANQUILLITY a Roma.Il concorso termina il giorno 13 Marzo 2018 alle ore 20.00Il sorteggio dei vincitori avverrà il giorno 18 Marzo 2018I nomi dei vincitori saranno pubblicati sui canali social della Rock On AgencyIn più per tutti i partecipanti della serata riceveranno in omaggio una copia della compilation Metal Alliance