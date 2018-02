saranno di scena gli israeliani, in un evento targato. Apriranno i, ie iLa band si è formata a Petah Tikva, città situata a nord est di Tel Aviv. Dopo quattro anni sono tornati in studio con il loro sesto lavoro discgrafico, Unsung Prophets And Dead Messiahs, che è già possibile preordinare su iTunes e che sarà pubblicato il prossimo 26 gennaio.La band è attiva dal 1991 con il nome di Resurrection, ha cambiato nome in Orphaned Land. Pioniera del cosiddetto ''Oriental Metal'' continua la sua ascesa attraverso vari cambi di line up, con anni ricchi di live e riconoscimenti.Dopo aver ricevuto moltissime recensioni positive, nel 2014 ha vinto il Global Metal Band Of The Year, premio indetto dalla nota rivista musicale Metal Hammer.La primavera araba, le guerre, il terrorismo. Il Medio Oriente è avvolto e provato da una dura guerra, tra le più importanti e dolorose avvenute dopo la fine della seconda guerra mondiale. L'ideale, il messaggio che gli Orphned Land vogliono lanciare attraverso la loro musica è quello di fratellanza tra popoli, senza distinzioni.Orhpaned Land:"One can easily forgive a child who is afraid of the darkBut one cannot forgive a man who is afraid of the light"Trad.Si può facilmente perdonare un bambino spaventato dall'oscurità,ma non si può perdonare un uomo che è spaventato dalla luce.sono una band melodic death metal attiva dal 2003. Dalla loro formazione hanno collezionato tre lavori in studio e due demo, di cui l'ultima uscita nel 2013 dal titolo Hundred Light Years, in seno alla Punishment 18 Records. Dopo molti live e recensioni positive da parte della stampa di settore, sono di nuovo sul palco del Jailbreak dopo due anni dalla Death Apocalypse Part III.Lunarsea:''Echo delayed, with Sonic Depth Finderecho returns, truth in the sounderfeel betrayed by surface world''Trad:Eco ritardato, con l'ecolocalizzatorel'eco ritorna, perché la verità è nel ricevitore acusticoSentirsi traditi dal mondo in superficiesono nati nel 1997 e sono composti da molti musicisti, provenienti da nazionalià diverse e contesti vari. Hanno un progressive metal dalle molteplici sfaccettature e suoneranno brani dal loro ultimo album in studio, Vagabond, insieme ad altre novità.sono nati di recente (2016) e provengono da Copenhagen. Da subito hanno riscosso moltissimi consensi, e la band è composta da musicisti di diverse nazionalità. Verranno in Italia per presentare al Jailbreak il loro début album dal titolo omonimo che uscirà il 2 marzo 2018. Il 2 febbraio 2018 uscirà il loro primo singolo, dal titolo Widowmaker.Road To Jerusalem:''Road to Jerusalem is a path to one's own life towards the centre of the struggles that each one of us encounters''.Trad.''Road To Jerusalem rappresenta il percorso verso il centro delle lotte interiori che ognuno di noi combatte nel corso della propria esistenza''.