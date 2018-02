in collaborazione con, venerdì 16 marzo 2018 presenterà dal vivo i. Ad aprire, iPhil Campbell, membro storico dei Motörhead, terrà a Roma la prima delle tre date previste nel nostro paese per presentare il suo nuovo lavoro in studio.Una lunga carriera da chitarrista, ormai entrato nella leggenda, in una delle band più importanti e famose al mondo, nonché principali esponenti della scena speed e thrash metal. Oltre trenta milioni di copie vendute, i Motörhead hanno da generazioni ispirato musicisti e fatto sognare intere generazioni.Dopo la morte di Lemmy, avvenuta alla fine del 2015, Phil si è dedicato interamente ai Phil Campbell And The Bastard Sons, gruppo composto dai suoi tre figli, Todd, Dane e Tyla con in più il cantante Neil Starr.Un nuovo inizio sancito da sonorità fedelmente ancorate al suo modo di proporre musica, ma che contiene anche tendenze più mderne e avanguardiste. Hanno pubblicato un ep nel 2016, un secondo ep live nel 2017 e presenteranno The Age Of Absurdity, che uscirà nel corso del mese di gennaio 2018 in seno alla Nuclear Blast.Apriranno i Gorilla Pulp.A seguire, dj set di Tony Chinaski e Lady Crime.Biglietti disponibili sul circuito etes.it a 25 €+d.p., oppure in cassa il giorno dell'evento: 25 €16 Marzo 2018JAILBREAK Live ClubVia Tiburtina 870, 00159 RomaInfoline: 3386404187 - info@altamiraevents.net .:: Apertura Cancelli: 20.30.:: Inizio Concerto: TBAINFO: http://www.altamiraevents.net - FB: Altamira Events http://www.jailbreakliveclub.it - FB: JAILBREAK LiveClub Kamela Prod.: FB: Kamelia Production Sponsored By:- EMP ONLINE: www.facebook.com/emponline.it- Yama Tattoo: www.facebook.com/Yamatattoostudio- Suoni Distorti Magazine: https://suonidistortimagazine.com/- The Other Place: www.facebook.com/theotherplaceRome