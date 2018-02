Per la quinta volta nella loro carriera glihanno ricevuto il premio "" – l’equivalente norvegese dei Grammy – come miglior band metal per il disco “”, uscito a ottobre 2017.Il cantantecommenta:".Gli ENSLAVED sono attualmente in tour negli Stati Uniti, come headliner del leggendario Decibel Tour in compagnia di MYRKUR, WOLVES IN THE THRONE ROOM e KHEMMIS. Ad aprile la band farà ritorno in Europa.Al Beyond The Gates Festival di Bergen gli ENSLAVED suoneranno il loro secondo album “Frost” per intero. Inoltre, la band parteciperà a una serie di festival estivi tra cui Wacken Open Air, Hellfest e altri.