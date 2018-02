hanno inaugurato il loro “” lo scorso sabato con uno show sold out a Lipsia, Germania. Le band di supporto sono. Domani i SEPULTURA saranno in concerto a Roma, mentre mercoledì faranno tappa a Milano.I SEPULTURA hanno anche già annunciato una serie di partecipazioni ai festival estivi.“Machine Messiah Tour 2018”con OBSCURA, GOATWHORE, FIT FOR AN AUTOPSY01.03. A Graz - Explosiv *SOLD OUT*02.03. SK Bratislava - Majestic Music Club03.03. PL Warsaw - Proxima04.03. PL Gdansk - B9006.03. D Berlin - Columbia Theater07.03. D Hamburg - Docks08.03. D Saarbrücken - Garage09.03. D Stuttgart - LKA Longhorn10.03. D Munich - Backstage11.03. NL Utrecht - Tivoli Ronda13.03. UK Bristol - SWX14.03. UK Glasgow - SWG315.03. IRL Dublin - The Tivoli16.03. UK Pwllhelli - Hammerfest17.03. UK Sheffield - Foundry18.03. UK London - Koko20.03. F Paris - Élysée Montmartre21.03. D Bochum - Zeche22.03. D Nuremberg - Hirsch23.03. A Salzburg - Rockhouse24.03. CH Solothurn - Kulturfabrik KofmehlAltre date:21.04. BR Barretos - Motorcycles Festivalcon DEATH ANGEL11.05. NZ Auckland - The Studio12.05. NZ Wellington - San Fran13.05. NZ Christchurch - The Foundry15.05. AUS Melbourne - 170 Russell16.05. AUS Adelaide - The Gov17.05. AUS Byron Bay - The Northern18.05. AUS Brisbane - Eatons Hill Hotel19.05. AUS Sydney - Metro Theatre20.05. AUS Perth - Capitol23.05. J Tokyo - Duo Music Exchange02. - 04.08. D Wacken - Wacken Open Air05.08. F Saint-Maurice-de-Gourdans - Sylak Open Air08.08. E Villena - Leyendas del Rock10.08. A Bildein - Picture On Festival12.08. B Kortrijk - Alcatraz Metal Festival15.08. D Dinkelsbühl - Summer Breeze16.08. S Falun - Sabaton Open Air17.08. N Trondheim - Pstereo Festival18./19.08. F St. Nolff - Motocultor Festival24.08. D Sulingen - Reload Festival“Machine Messiah” è disponibile in formato fisico (http://nblast.de/SepulturaMachineNB ) e digitale (http://nblast.de/SepulturaDownload ).Altro su “Machine Messiah”:'Phantom Self' OFFICIAL VIDEO:http://www.youtube.com/watch?v=a0mDeaivvi8'I Am The Enemy' OFFICIAL LYRIC VIDEO:https://www.youtube.com/watch?v=pCEe44CgyAMwww.sepultura.com.brwww.rtn-touring.eu/sepulturawww.facebook.com/sepulturawww.nuclearblast.de/sepultura