sono felici di annunciare il ritorno in Italia dei francesiDopo numerose date nel nostro paese insieme a band come Make Them Suffer, For Today e I, The Breather e la loro apparizione all'ultimo, arrivano finalmente in Italia da headliner per presentare l'ultimo album "", con il quale si sono affermati tra i punti di riferimento del djent e progressive metalcore europeo, anche grazie al contratto con. Insieme a loro i connazionaliTre date previste in Italia, Maggiori informazioni negli eventi Facebook:Prevendite disponibili su: