presentadegli australianiViene reso disponibile in esclusiva per l’Europa dal canale della Volcano Records il nuovo video della band australiana Bad Moon Born.Il singolo dal titolo eloquente Promised Land è tratto dall’epche ha permesso alla band originaria di Sydney di volare a Los Angeles per alcuni concerti come viene raccontato proprio nel video pubblicato adesso sul canale dell’etichetta discografica italiana che promuove la band nel Vecchio Continente.I Bad Moon Born sono stati definiti come una fusione dieded hanno nel muro di suono realizzato da chitarre potenti ed una produzione stellare, il proprio punto di forza che sostiene la voce incredibile del frontmanDopo essere partiti dall’Oceania, aver conquistato l’America e volato per migliaia di chilometri, i Bad Moon Born sono pronti per trovare anche in Europa, la loro terra promessa.Per ulteriori informazioni