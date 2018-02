Fissata per illa data che vedrà protagonisti sul palco del Druso di Bergamo:Fissata per illa data che vedrà protagonisti sul palco del Druso di Bergamo:Dopo la grande esibizione al Metalitalia.com Festival 2017, idi Alex Staropoli con il fenomenale Giacomo Voli alla voce tornano in Lombardia Domenica 24 giugno 2018 per uno show al Druso di Ranica, Bergamo! La symphonic power metal band capostipite del genere proporrà un set dei grandi classici che l’hanno resa famosa e che ha rivisitato lo scorso anno con il best of “Legandary Years“.Con loro idi Alessandro Conti, che hanno da poco pubblicato l’album di cover “Re-Animated” riscuotendo un ottimo successo, e iche a breve presenteranno la nuova formazione e il nuovo disco “Of Jupiter And Moons” in uscita il 20 aprile.In apertura i newcomer, freschi di pubblicazione dell’album di debutto “The Fallen King“.I dettagli della data:Domenica 24 giugno 2018Druso – Ranica, BergamoBIGLIETTI:20 € + prevendita25€ in cassaPrevendite disponibili su Ticketone e Mailticket