Il potente quartetto inglese, ha svelato il nuovo video di "" tratto dall'album "" uscito il 27 Ottobre 2017 su"Affliction" esprime le emozioni di qualcuno che sta attraversando un momento buio della vita in un'alternanza di emozioni e sofferenza.Volevo rimarcare l'importanza di non giudicare qualcuno dall'apparenza, perchè non puoi sapere cosa si nasconda dietro a una porta chiusa. Solo perchè non puoi vederlo, non vuol dire che non esista." // Chloe - Skarlett RiotDopo il successo del loro EP "Sentience", il potente quartetto inglese Skarlett Riot ha iniziato a destare interesse in lungo e in largo. Le firme con la TKO Agency e The Artery Foundation management erano solo l'inizio per questa band finchè non è stato firmato un contratto mondiale con l'etichetta svedese Despotz Records.Con l'inchiostro ancora fresco sul contratto, il quartetto, capitanato dalla voce unica e passionale di Skarlett, è tornato in studio per iniziare a lavorare sull'atteso secondo album.Il nuovo materiale è più pesante, veloce ma ancora guidato da melodie corali che hanno portato la band in prima linea nella scena metal inglese.La band ha costantemente sviluppato e perfezionato il proprio lavoro restando a proprio agio in una oscura e pesante veste, con elementi che ricordano gli Asking Alexandria, In This Moment e Bullet for My Valentine.Il risultato è un meraviglioso album, "Regenerate".Mentre i loro compagni sembrano dirigersi verso una strada più leggera, gli Skarlett Riot abbracciano la rabbia e l'aggressività dei tempi moderni trasformandole nel loro più ambizioso materiale mai creato.La voce di Skarlett è una presenza audace e potente, mentre le chitarre di Danny sono rasoi affilati e incisivi che danno alla sezione ritmica di Luke e Martin lo spazio di progredire ed espandersi in una forza tesa e quasi ostile.TracklistGli Skarlett Riot suoneranno di spalla ai Sumo Cyco durante il loro tour in Inghilterra a Marzo 2018.Line-up: