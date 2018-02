sono orgogliosi di annunciare il ritorno in Italia deiLa band americana icona del post hardcore torna nel nostro paese dopo ormai numerosi anni di assenza.Nati nel 1998 i Thrice sono forse una delle realtà più longeve e presenti sulla scena, con ben 9 album alle spalle i 4 californiani capitanati dal carismatico Dustin Kensrue hanno saputo rinnovarsi e crescere album dopo album diventando un vero e proprio nome culto:spaziando dall hardcore melodico dei primi lavori fino alle sonorità legate più al panorama post hardcore/sperimentale degli ultimi dischi la band americana è diventata una garanzia per tutti gli appassionati del genere.Ecco finalmente quindi il ritorno in Italia di questa grande band di cui tutti sentivamo la mancanza, segnatevi quindi l'appuntamento sull'agenda e non prendete impegni .UNICA DATA ITALIANAPREVENDITE:Biglietti Ufficiali in vendita generale sui circuiti TicketOne.Per informazioni :info at hellfirebooking.com